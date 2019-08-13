شكرا لقرائتكم خبر عن المجازر البيطرية بأسوان تواصل ذبح الأضاحي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي، واصلت المجازر البيطرية ذبح الأضاحي من الماشية والخراف دون تحصيل أي رسوم من المواطنين، للحد من ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المنازل والعمارات السكنية حفاظًا على البيئة من التلوث.

وقال الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن هناك توجيهات مُشددة من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، لمنع ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات وتسخير كافة إمكانيات المجازر أمام المضحين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لجمع جلود الأضاحي أولاً بأول للتخلص الآمن منها، سواء بتسليمها لمديرية أوقاف أسوان ضمن مشروع صكوك الأضاحي أو بدفنها في المدافن الصحية العمومية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.