شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستعين بالشباب لمواجهة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب لدى الصندوق بكافة المحافظات حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات، تحت عنوان «قوتنا فى شبابنا»، وذلك فى إطار اليوم العالمى للشباب، ولمدة 4 أيام بالإسكندرية، فى الفترة من 19-22 أغسطس.

وأعلنت «والى» عزمها حضور ختام المعسكر، مؤكدة أنه يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وذلك فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير الصندوق، أنه يتم تدريب القيادات من الشباب على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها.