شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرفة التجارية» تطالب بإنشاء كيان لدعم محال البقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، الحكومة باتخاد إجراءات تشمل إنشاء كيان يضم صغار تجار المواد الغذائية ومحال البقالة للمشاركة فى خطة الرئيس لدعم المواطنين من ارتفاع الأسعار ودعم صغار التجار فى منافسة السلاسل التجارية الكبرى، بهدف دعم صغار التجار لمنافسة السلاسل التجارية. وقال كاسب لـ«المصرى اليوم»، إن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة يعانون من المنافسة غير العادلة من السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت فيما يتعلق بالأسعار والعروض المقدمة.

وتابع كاسب أن محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة تمثل 80% من القطاع التجارى بالنسبة للمواد الغذائية، حيث إن القطاع تم إهماله وتجاهله خلال الفترة الماضية فى حين أن الهايبر والسوبر ماركت الكبيرة بجانب المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات قادرة على المنافسة من خلال تقديم عروض وتخفيضات لا تستطيع تلك المحال الصغيرة تقديمها.

وقال إن الشعبة دعت أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة بالاتحاد فى كيان موحد من أجل التفاوض مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية من موقع قوة للحصول على أسعار رخيصة وجودة عالية للسلع، وذلك فى محاولة لمنافسة السلاسل التجارية الكبرى. وقال أحمد يحيى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم تقديم مقترح بإنشاء كيان يضم صغار تجار المواد الغذائية «محال البقالة» لوزارة التموين العام الماضى مناشداً الدكتور على المصيلحى وزير التموين بدعم قطاع تجارة التجزئة لمواجهة انتشار السلاسل التجارية الكبرى.

على أن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة متعهدون بالبيع بهامش ربح بسيط للحفاظ على محدودى الدخل والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى. وأضاف أن تغول السلاسل التجارية مع إغفال أصحاب محال البقالة لأهمية تطوير أدائهم وطرح ميزة تنافسية جديدة يهدد بإغلاق 40% من تلك المحال، فى مقابل ما تشهده سلاسل المجمعات الاستهلاكية الخاصة التى انتشرت على نحو واسع فى الآونة الأخيرة والقضاء على تجارة التجزئة فى مصر والمقدر بنحو 70 مليار دولار بمختلف أنحاء البلاد.