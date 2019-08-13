شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد خطة الحكومة لضبط الأسواق حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية)، تنفيذ خطتها لضبط الأسواق والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليارًا لإنشاء 10 مشروعات وفرص استثمارية جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية. وتتضمن الفرص الاستثمارية الجديدة إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة، بهدف التوسع فى إنشاء مناطق لوجستية خارجية ودولية وحدودية ومحورية وإقليمية من شأنها تقليل عدد الوسطاء ورفع كفاءة منظومة تداول السلع.

وتقع المناطق اللوجيستية الخارجية على أراضى دول أخرى محورية لديها علاقات تجارية مع مصر، على مساحة ٢٠ فدانًا، وسيتم تنفيذها فى «الأردن».

أما المناطق اللوجيستية الدولية فتقع على الموانئ البحرية على مساحة ما بين١٠ -٢٠ فدانًا، سيتم تنفيذها فى «الإسكندرية». وطالب الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق.

وطالب ممثلو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية الحكومة بإنشاء كيان يضم صغار التجار بهدف منافسة السلاسل التجارية. وترصد «المصرى اليوم» فى ملف شامل خطة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، لضبط الأسواق حتى عام 202٤ من خلال إنشاء شركة جديدة لإدارة الأسواق علاوه على إنشاء بورصة سلعية خلال العام الجارى.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن جهات حكومية ستساهم فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20%من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة. وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة فى الجهاز تنسق مع الجهات المعنية لبدء تدشين أول بورصة سلعية خلال العام الجارى بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى. وأوضح عشماوى أن الجهاز يعتزم الانتهاء من مشروع إنشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، واعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟

- الجهاز يُعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات، ما يسهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

■ وكيف يبدأ الجهاز بإنشاء تلك الأسواق فى القاهرة والمحافظات لضبط الأسواق؟

- بالفعل تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

■ ومن هم المساهمون فى تلك الشركة؟ وكم تبلغ نسب كل منهم؟

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- سوف تساهم جهات حكومية فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20% من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة، ومن أبرز الجهات الحكومية التى ستساهم فى الشركة شركتا القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية، والجهاز، وبنوك حكومية واتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على إنشاء 4 أسواق واختيار المواقع فى منطقة قناة السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

■ كم يبلغ عدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟

- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ، مقابل 400 ألف عشوائية، إذ إن 10% من التجارة فى مصر فقط رسمية مقابل 90% عشوائية، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية LC «بمساحة 20 فدانًا للمنطقة».

■ وما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟

- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة القادمة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.

■ وكم يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية؟

- يوجد احتياطى آمن من السلع التموينية الأساسية يكفى استهلاك المواطنين لمدة أكثر من 6 أشهر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مدة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.المزيد