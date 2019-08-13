شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة «دراجة لكل مواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قريبًا، مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن»، وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلًا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة، سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

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وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب «أقل من سعر السوق»، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.