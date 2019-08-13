شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» عين على «السوشيال ميديا» لرصد نسب التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير السنوى للمجلس، والذى يأتى تحت عنوان «حالة الإعلام فى مصر»، سيتضمن بابا خاصا بوسائل التواصل الاجتماعى، سيتضمن استعراضا لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعى، والتى رصدها المجلس.

وأضاف شوقى أن الباب الخاص بالسوشيال ميديا يتضمن دراسة عن المحتوى وحجم المخالفات وعينات عشوائية بنسب التطرف.

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وكشف شوقى، لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر الانتهاء من التقرير السنوى للمجلس منتصف أغسطس، لافتا إلى أن الباب الأول من التقرير يختص بحالة الإعلام فى مصر ويتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها مقارنة بالعام الماضى، كما تضمن الفصل الأول استحداث باب للمرة الأولى يختص بوسائل التواصل الاجتماعى واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها، خاصة أن المجلس يوجد تحت سلطته حاليا صفحات التواصل الاجتماعى التى تتخطى ٥ آلاف متابع.

وأشار شوقى إلى أن الفصل الثانى يختص بمدى تمتع المصريين بإعلام حر يضمن لهم حرية الرأى والتعبير ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية وأكثر القضايا التى شملتها المناقشات وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع، حيث تم إعداد الدراسة وفقا لـ11 معيارا. وتابع أن الفصل الثالث يشمل التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات ونسبها مقارنة بالعام الماضى، وهو التقرير الذى يجرى مراجعته حاليا لإرفاقه بالتقرير السنوى ولم يتم الانتهاء منه بعد.

ولفت شوقى إلى أن الفصل الرابع يختص بنشاط المجلس وقراراته وزياراته التى قام بها فى مختلف الأنشطة، فيما يشمل الفصل الخامس التدريب والدورات التى نظمها المجلس، بالإضافة إلى خططه المستقبلية فى مجال رفع الاحترافية لدى الإعلاميين.

ويتضمن الفصل السادس الإجراءات التى اتخذها المجلس لتنظيم الإعلام ويحتوى على المعايير واللوائح والضوابط التى أصدرها المجلس وقراراته فى هذا الشأن، بينما يتضمن الفصل السابع تقرير الأمانة العامة.