شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«المصري اليوم»: تدشين شركة لإدارة الأسواق وأول بورصة سلعية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن جهات حكومية ستساهم فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20%من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة. وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة فى الجهاز تنسق مع الجهات المعنية لبدء تدشين أول بورصة سلعية خلال العام الجارى بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى. وأوضح عشماوى أن الجهاز يعتزم الانتهاء من مشروع إنشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، واعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟

- الجهاز يُعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات، ما يسهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

■ وكيف يبدأ الجهاز بإنشاء تلك الأسواق فى القاهرة والمحافظات لضبط الأسواق؟

- بالفعل تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

■ ومن هم المساهمون فى تلك الشركة؟ وكم تبلغ نسب كل منهم؟

- سوف تساهم جهات حكومية فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20% من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة، ومن أبرز الجهات الحكومية التى ستساهم فى الشركة شركتا القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية، والجهاز، وبنوك حكومية واتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على إنشاء 4 أسواق واختيار المواقع فى منطقة قناة السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

■ كم يبلغ عدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟

- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ، مقابل 400 ألف عشوائية، إذ إن 10% من التجارة فى مصر فقط رسمية مقابل 90% عشوائية، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية LC «بمساحة 20 فدانًا للمنطقة».

■ وما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟

- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة القادمة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.

■ وكم يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية؟

- يوجد احتياطى آمن من السلع التموينية الأساسية يكفى استهلاك المواطنين لمدة أكثر من 6 أشهر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مدة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.

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■ هل توجد لدينا بورصة سلعية فى السوق المحلية؟

- ليست لدينا بورصة سلعية حاليًا، ونحن نحتاج إلى بنية تشريعية لإقامة بورصة سلعية، وفى حال إنشائها ستساعد على خفض الأسعار، ولكى تكون لدينا تجارة منظمة يجب أن نسرع بالتشريع لإنشائها.

■ وما دور الجهاز فى إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق؟

- بالفعل وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تنسق مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، لوضع اللمسات الأخيرة سواء من الضوابط أو آليات العمل فيما يخص المنظومة الإلكترونية، وكذلك المخازن الخاصة بها، وستكون وزارة التموين هى المسؤولة عنها، وبصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التفاعلية مع بعض الجهات المختصة فى هذا الشأن، ليتم الإعلان عنها بشكل نهائى، علاوة على ضم صغار وكبار المزارعين والتجار تحت منظومة البورصة الجديدة، وربطهم ببنية تحتية تهدف إلى تنظيم وترشيد ووضع أسعار جميع السلع الغذائية، على أن يتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية، وهى «الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز»، وستكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لإنشاء كونسرتيوم لتنفيذ تلك البورصة، ومن المقرر أن تدشن وزارة التموين البورصة السلعية خلال العام الجارى.

■ هل خطط الجهاز مقصورة فقط على التوسع فى المراكز والسلاسل التجارية بمساحات كبيرة؟

- تشمل الخطة منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر، بما يعادل منفذًا لكل كثافة سكانية تُقدر بـ35 ألف فرد، بجانب التوسع فى محال البقالة الصغيرة، التى تتراوح مساحاتها بين 30 و70 مترًا، لتتراوح بين 200 و300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».

■ وماذا عن ترسية آخر مزايدات طرحها الجهاز مؤخرا؟

- سوف يوقع الجهاز عقد إنشاء منطقتين لوجستيتين تجاريتين على مساحات 10 آلاف و6 آلاف فدان بمحافظتى الوادى الجديد والبحيرة مع شركة «أورانج وايف» المنطقة الأولى ستكون لوجستية تجارية صناعية للتمور والملح بالوادى الجديد واستثمارات 50 مليون دولار والثانية بالبحيرة باستثمارات 10 ملايين دولار لإنشاء معرض دائم للموالح والتمور.

علاوة على أن الجهاز تلقى عروضاً من 3 سلاسل تجارية للحصول على منافذ مجمعات استهلاكية، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الشراكة بنحو 15 منفذاً للسلسة الواحدة.

■ ما خطوات استكمال مشروع ربط السجل الإلكترونى؟

يعتزم الجهاز الانتهاء من مشروع إنشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، واعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين وذلك بعد عقد اجتماعات موسعة مع العديد من الجهات أبرزها «الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة المالية»، كما تم التعاون أيضا مع الرقابة الإدارية.

وسوف يشمل السجل الموحد أى شركة تمارس نشاطاً اقتصادياً سواء تجارى أو صناعى وتم الاتفاق على ملامحه النهائية، وبدلاً من استخراج سجل مصدرين وسجل مستوردين وآخر تجارى للتعامل مع كل جهة على حدة سيكون السجل الموحد هو البديل وسيحمل الرقم الضريبى ويعد هذا ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى، حيث إن الجهاز يمتلك أكبر قاعدة بيانات شركات بإجمالى 4.5 مليون وحدة مسجلة لديه

فى حين أن عدد الشركات المسجلة فى سجلات المصدرين والموردين لا يتجاوز 70 ألف منشأة.

■ لماذا بدأ الجهاز مؤخرًا إصدار مؤشر للسوق فيما يخص السجل التجارى؟

- المؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لديها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.

■ ما حجم التجارة الداخلية، وما هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية؟

- التجارة الداخلية من القطاعات المهمة والحيوية، وتنمو بمعدل سريع، كما أنها تمثل حجر زاوية فى الاقتصاد المصرى، ورغم ذلك لم تحْظَ التجارة بالدعم الكافى، حيث إن 70% من أفراد المجتمع يعملون بمجال التجارة سواء القطاع الرسمى أو غير الرسمى، والتجارة من أهم القطاعات، ولا يجوز لمصنع أن يعمل دون ذراع تجارية حتى يستطيع أن يروج لصناعته، ولاحظنا فى الفترات الأخيرة انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الإنترنت، ولكن لم يتم وضع ضوابط وتشريعات لمثل هذه التجارة، ولكن خلال السنوات المقبلة ستشهد التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، كما تسهم التجارة الداخلية بـ17% من الناتج المحلى حاليًا، ويستهدف الجهاز زيادتها بنسبة 21% خلال 3 سنوات، ولكن هذا القطاع يواجه مشكلات تتمثل فى أن 85% من الممارسات التجارية تتم فى الاقتصاد غير الرسمى، وأثبتت الأبحاث التى أُجريت أن حجم الاقتصاد الرسمى يمثل 4 تريليونات جنيه، وحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر 2 تريليون، ويمثل 50% من الإجمالى.