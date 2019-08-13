شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد: الاحتفالات مستمرة.. وإقبال على المتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المصريون احتفالهم بالعيد لليوم الثالث على التوالى، الثلاثاء، وشهد كورنيش النيل والحدائق العامة وكوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، توافد مئات الأسر التي حرص أعضاؤها على التقاط الصور التذكارية، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وانتشار واسع لعناصر الشرطة لتأمين المواطنين.

وقال عيد، الذي خرج مع أسرته إلى كوبرى تحيا مصر: «إحنا من شبرا، والكوبرى قريب لينا، فقررنا ننزل نقضى اليوم هنا ومعانا أكلنا والمشاريب بتاعتنا على النيل، وتبقى خروجة ببلاش، خصوصًا إن المكان على النيل علطول وفى قلب النيل كمان، والمنظر حلو وجميل من هنا».

وأضاف محمود، شاب عشرينى قادم من منطقة إمبابة، مع عدد من أصدقائه لقضاء فترة الليل على كوبرى روض الفرج: «إحنا بنييجى هنا بتبقى الأجواء جميلة وفيها احتفالات والمكان واسع وفاضى، بنقدر نتسابق ونلعب بالمكن بتاعنا وبنشغل أغانى ونرقص وننبسط بأجواء العيد».

وفى المحافظات، واصل الآلاف من الأهالى الاحتفالات وخرجت أعداد كبيرة إلى الكورنيش والمتنزهات والنوادى ومراكز الشباب وقصور الثقافة التي قدمت فقرات فنية مختلفة، كما ازدحمت الشواطئ بالمصطافين بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة.

في المنيا، شهد كورنيش النيل والمتنزهات بالمدن والمراكز سهرات ليلية حتى الساعات الأولى من الصباح، وحرصت الأجهزة الأمنية ومسؤولو الوحدة المحلية على تأمين متابعة المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وقالت غرفة عمليات المحافظة إنها لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى، أو حالات تسمم أو إصابات باستثناء حالات الحوادث الفردية الناتجة عن سائقى الدراجات النارية والتوك توك.

وشهدت مدينة رأس البر، في دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إقبالًا كبيرًا من الزائرين من مختلف المحافظات، وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع الأجهزة، بينما كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطئ، وتم إنقاذ ١٩ مصطافًا من الغرق، فضلًا عن تسليم عدد ١٢٣ طفلًا تائهًا إلى ذويهم.

وفي الشرقية، واصل المئات من أهالى المحافظة توافدهم على الحدائق والمتنزهات والميادين للاحتفال، وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبًا لوقوع أحداث شغب تعكر صفو الاحتفالات، وشهدت حديقة الحيوان بالزقازيق إقبالًا كثيفًا من الزائرين للتنزه داخل الحديقة، والاستمتاع بالعيد.

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وقال المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن الحديقة استقبلت نحو ١١ ألف زائر أول وثانى أيام العيد، من مختلف قرى ومدن المحافظة، بواقع 5 آلاف زائر في اليوم الأول و٦ آلاف في اليوم الثانى.

وفى كفر الشيخ، واصل المواطنون احتفالاتهم بالخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات والتنزه بالرحلات النيلية بفرع رشيد بدسوق وفوه ومطوبس ومصيف بلطيم وحديقة الحيوان، وفتحت حدائق الأسرة والطفولة وأبا العينين بدسوق وإدفينا بمطوبس والعائلات بفوة وصنعاء أبوابها للمواطنين، وكذلك مراكز الشباب والأندية.

وقال محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن نسبة الإشغال خلال العيد كاملة، لافتًا إلى تعيين ١٢٠ منقذًا بالشواطئ الستة، وتم توفير معدات الإنقاذ من جواكت وسلالم إنقاذ وأطواق نجاة، كما تم التنبيه على رجال الإنقاذ بالتواجد بالشواطئ لسرعة التعامل مع أي حالات غرق، كما تم دعم مستشفى النرجس والأمل بالأطباء والأدوية وسيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسواق بالمصيف للتصدى لأى حالات استغلال.

وفى شمال سيناء، شهدت الحدائق والمتنزهات والشواطئ إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا الشباب، وقرر المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى.

واستقبلت مدينة القناطر، في محافظة القليوبية، آلاف المواطنين الذين ذهبوا لقضاء العيد هناك والاستمتاع بالحدائق ومواجهة الحر بالاستمتاع بالنيل والمسطحات الخضراء، وأعلنت المحافظة استمرار طوارئ العيد بالحدائق والمتنزهات حتى السبت المقبل.

وشهدت احتفالات المواطنين في القناطر داخل الحدائق لعب الكرة وصيد الأسماك من النيل وتوزيع البالونات على الأهالى، وتابع الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المُشكّلة بالقناطر عن كثب، للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار.

وقال مختار شداد، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد، لم تستقبل أي شكاوى، مشيرًا إلى أن حملات النظافة مازالت مستمرة لرفع الإشغالات والمخلفات.

في السياق نفسه، كثفت أجهزة الأمن تواجد عناصرها لتأمين المواطنين، ومواجهة أي حالات تحرش، في إطار توجيهات اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، الذي أكد لـ«المصرى اليوم» أنه تم وضع خطة أمنية ومرورية ورفع حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون.