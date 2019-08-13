شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه مستحقات لأسرة مصري توفي في حادث بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في متابعة صرف مستحقات وبوليصة تأمين على الحياة لمواطن مصري توفي في حادث مروري بالعاصمة الرياض، بقيمة إجمالية 816 ألفًا و123 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 3 ملايين و607 جنيهات مصرية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري «ج. أ»، المتوفى في حادث مروري وكان يعمل لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع الصناعة بمدينة الدمام وشغل بها وظيفة نائب مدير الجودة.

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من جانبه، قال الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، إنه تابع مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة كل المستندات المتعلقة بالفقيد، بما فيها تقرير إدارة مرور المنطقة الشرقية الذي يفيد بوفاة المواطن نتيجة حادث دهس بالسيارة، في أثناء عبوره الطريق العام، الأمر الذي أودي بحياته، فضلا عن تقرير مفصل عما يستحقه الفقيد من مستحقات عن فترة عمله بالشركة منذ تسلّمه العمل في 9 يناير 2019 حتى تاريخ وفاته.

واتضح أنه يحق له مبلغ 816 ألفًا و123 ريالًا سعوديًا، وهي عبارة عن قسمين: القسم الأول يمثل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وتبلغ 3 آلاف و723 ريالًا سعوديًا، وذلك عن مدة عمله بالشركة وهي 49 يومًا فقط، وتم صرفها لورثته.

والقسم الثاني مبلغ 812 ألفًا و400 ريال، تمثل تأمينًا على الحياة وتم صرفه بشيك، وبذلك يصل إجمالي تلك المستحقات ما يعادل 3 ملايين و607 جنيهات مصرية.