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شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يبدأ تدريب معلمى الثانوية على استخدام السبورة الذكية ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية بعقد ورش عمل للتدريب على كيفية استخدام السبورة الذكية وتفعيلها؛ لتدريب معلمى المرحلة الثانوية بكافة التخصصات.
وتتضمن الورش الشرح التفصيلى لمهارات السبورة الذكية وكيفية استخدامها توفيرًا لوقت وجهد المعلم، ولجذب انتباه الطلاب، إضافة إلى التطبيق العملى من جانب المتدربين، حتى يتسنى لهم نقل خبراتهم إلى باقي المعلمين في المعاهد،حيث تأتى هذه الورشة فى إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير العملية التعليمية وتزويد المعاهد الأزهرية بأحدث الوسائل التكنولوجية مما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم الأزهرى.
يذكر أن الأزهر الشريف أعلن تحديد مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام وامتحانات النقل والشهادات العامة الأزهرية ومسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسى 2019/2020 بقطاع المعاهد الأزهرية، لتكون فى يوم السبت 21 من سبتمبر 2019.
جانب من ورش التدريب
تدريب المعلمين على استخدام السبورة الذكية
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