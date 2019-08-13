شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "التوك توك" يتحدى رئيس المدينة.. ويسير بحرية فى شوارع 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إصدار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حظر سير التوك توك بالمدينة، إلا أن ذلك لم يردع سائقى "التوك توك" للالتزام.

وفى جولة صغيرة بشوارع مدينة 6 أكتوبر، رصدت كاميرا الخليج 365، استمرار تواجد التوك توك الذى يسير بحرية، وسط غياب كل أشكال الرقابة من المرور أو جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالرغم من الافتات المنتشرة بالمدينة .

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كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قرر فى 16 يونيو الماضى حظر سير التوك توك بالمدينة، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل بكل حسم، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، لتكون بديلا لسيارات التوك توك .

وأشار إلى أنه تم شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات "التوك توك"، وظاهرة الجراچات العشوائية، لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الجهاز، للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر، يهيب بمالكى مركبات "التوك توك" الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وفى حالة المخالفة سيتم ضبط المركبة والتحفظ عليها، والمصادرة الفورية مع من يخالف، وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مضيفاً أن الحملات ستستمر تباعا، لتشمل المدينة بأكملها.