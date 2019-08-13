شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتشار الشرطة النسائية أمام سينمات الإسكندرية لمكافحة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سينمات محطة الرمل ووسط إسكندرية، تأمينات مشددة من قبل مديرية أمن الإسكندرية وانتشار للشرطة النسائية لضبط الأمن ومكافحة التحرش خلال أيام العيد .

وكانت قد استعدت مديرية أمن الإسكندرية بتنفيذ إجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك. Advertisements تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.

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