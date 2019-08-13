شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا رد أمير مكة على مزاعم الخلافات بين السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية،، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، بمكتبه فى مقر الإمارة بمنى بعد انتهاء موسم الحج، على سؤال لأحد الصحفيين عن مزاعم بوجود خلافات بين المملكة ودولة الإمارات، قائلا "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي"، وفقا للقناة السعودية الرسمية.

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