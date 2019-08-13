شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات روسية تبعد مقاتلة لـ"الناتو" حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تاس للأنباء إن طائرات مقاتلة روسية أبعدت طائرة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسى حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بينما كانت تحلق فوق مياه محايدة فى بحر البلطيق. وذكر التقرير أن الطائرة كانت فى طريقها من كاليننجراد إلى موسكو وكان على متنها مراسل لوكالة الأنباء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات روسية تبعد مقاتلة لـ"الناتو" حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.