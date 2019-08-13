س وج.. كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ـ مطروح والعكس خلال إجازات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد بمناسبة موسم الصيف تشغيل قطارات مكيفة ونوم تقوم برحلات يومية بين القاهرة ومرسى مطروح بجانب القطارات العادية التى تعمل على نفس الخط طوال العام، ويقدم الخليج 365 فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات ومواعيدها خلال التقرير التالى: كم عدد القطارات التى تقرر تشغيلها بين القاهرة ومرسى مطروح خلال فترة الصيف؟ تشمل 8 قطارات مكيفة ونوم بواقع 4 مكيف و4 نوم. هل هذه القطارات تقوم برحلات يوميا ؟ نعم هذه القطارات تقوم برحلات يوميا سواء من القاهرة إلى مرسى مطروح أو العكس للعائد من مرسى مطروح إلى القاهرة، حيث يقوم يوميا من القاهرة إلى مرسى مطروح قطاران نوم ومثلهم مكيف، ونفس الأمر بالنسبة للعودة من مطروح للقاهرة. كيف يتم حجز مقاعد قطارات مرسى مطروح؟ الحجز عليها يبدأ قبل موعد السفر بـ 14 يوما بنفس قواعد حجز القطارات المكيفة العاملة على باقى خطوط السكة الحديد طوال أيام العام. أرقام ومواعيد رحلات قطارات مرسى مطروح؟ ـ تشمل قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30. ـ تشمل قطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20. ـ تشمل قطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15. Advertisements ـ تشمل قطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00. ـ تشمل قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45. ـ تشمل قطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00. ـ تشمل قطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15. ـ تشمل قطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00. ما المحطات التى تتوقف بها قطارات مرسى مطروح خلال رحلاتها؟ تتضمن مواعيد تشغيل قطارات مرسى مطروح خلال الفترة الصيف وقوف جميع القطارات فى محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعميد والعلمين وسيدى عبد الرحمن والصبعة، بالنسبة لرحلات الذهاب والعودة. هل تم تعديل مواعيد القطارات المميزة "العادية" العاملة على خط القاهرة ـ مرسى مطروح والعكس؟ نعم القطارات العادية العاملة طوال العام على خط القاهرة ـ مرسى مطروح تم تعديل مواعيدها طوال فترة موسم الصيف، حيث أصبحت تقوم من القاهرة فى مواعيد 12.07 و15.35 بحيث تصل مطروح 15.25 و07.00 على التوالى، وتعود من مطروح فى مواعيد 15.25 و07.00 على التوالى.

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