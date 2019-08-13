الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات إزالة تعديات وضبط للمخالفين للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم المحافظات- أ ش أ:

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات عدة حملات لإزالة المخالفات وضبط وردع الخارجين علي القانون.

ففي أسيوط، أكد المحافظ جمال نورالدين، أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط 150 كيلوجرام لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر، و4 أطنان سكر ناقص الوزن، فضلا عن ضبط مواد بترولية بإجمالي تجميع 140 لتر بنزين 80 ، و368 مخالفة متنوعة خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي بني سويف، نفذت مديرية التموين حملة أسفرت عن ضبط أحد تجار الدقيق لقيامه بتجميع 14.5 طن، بغرض بيعها في السوق السوداء.

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وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو بالتجريف تم رصد وإزالة 76 حالة تعد في المهد خلال العيد على مساحة 3 أفدنة و3 قراريط بمختلف مراكز المحافظة.

وفي الشرقية، تراجعت ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة خلال أيام العيد، حيث تم ضبط 3 حالات تعد فقط بمركزي الزقازيق وديرب نجم على مساحة 3 قراريط و12 سهما وتم إزالتها في المهد وإعادة زراعتها على نفقة المزارعين .

ومن ناحية أخرى، تمكنت مباحث المخدرات بالمحافظة من ضبط 75 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر بحوزة عامل قبل قيامه بترويجها على عملائه فى أيام العيد .