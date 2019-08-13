مدير "أخبار اليوم": إعلانات الصحف تواجه منافسة شرسة.. والزيادة الأخيرة "محدودة التأثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، أن أي زيادة في أسعار الصحف تؤثر حتمًا على التوزيع لكن المهم أن يكون التأثير محدودًا ويعود من جديد للسير في معدلاته الطبيعية.

وقال جلال لمصراوي: "شهرا يوليو وأغسطس يقل فيهما التوزيع من 5 إلى 8% بسبب الإجازات والمصايف دون حاجة لزيادة الأسعار، فتطبيق الزيادة بالتزامن مع هذا التوقيت أثرت نسبيا لكن مع الوقت تعود معدلات التوزيع للزيادة تدريجيًا، فما حدث من تراجع نتوقعه ولم يتسبب في حدوث هزّة مؤثرة على المؤسسة.

وأضاف جلال، أن "تكلفة الجريدة عالية جدا، فالعدد يتكلف من 6 إلى 7 جنيهات لارتفاع أسعار الورق والأحبار والزنكات وكان يُباع بـ2 جنيه، فكل نسخة كان فيها خسارة، وزيادة السعر لـ3 جنيهات يعتبر تعويضًا لجزء من الخسارة وليس مكسبًا".

وتابع: "الإعلانات هي التي تحل المعادلة التي تنجم عن الخسارة بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الطباعة، فإعلانات الصحف كان يبحث عنها كل المعلنين في السابق، ولكن حاليًا ظهر منافسون مثل إعلانات الطرق والسوشيال ميديا واللتين أصبح الجميع يبحث عنهما، فهما حاليًا المنافس الأول لإعلانات الصحف أكثر من التليفزيون".