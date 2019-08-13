​افتتاح مهرجان مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تكرم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي، وذلك خلال افتتاح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" والتي تنطلق في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بحفل لفرقة بغدادي بيج باند.

وأكدت وزيرة الثقافة، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، تواصل السعى لتحقيق محاور التنمية المستدامة ومنها ما يرتبط ببناء الانسان والمجتمع وذلك باتخاذ مسارات تعمل على تطوير الوعى والارتقاء بالوجدان وتتمثل فى الأنشطة العديدة والمتنوعة التى تقام بمختلف محافظات مصر وتهدف إلى جذب الجمهور خاصة الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل.

Advertisements

وأشارت إلى أن مهرجان الأوبرا بمسرح سيد درويش يوجه العديد من الرسائل التى تدعو إلى انتقاء الفنون الجادة والهادفة المتضمنة الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، لافتة إلى أن تكريم الشخصيات يأتى كأحد تقاليد الثقافة الراسخة في رد الجميل والعرفان بجهود من طمح إلى بناء الوطن عن طريق الإبداع.

من جانبه، نوه رئيس دار الأوبرا المصرية إلى أن مراسم حفل الافتتاح تبدأ بتكريم كل من سامى فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، مصمم الاستعراضات الكبير علي الجندي، الموسيقار محمد علي سليمان، الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، الفنان الكبير سمير صبري، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يليه حفل فني لفرقة بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ويتضمن مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش بالإسكندرية تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل، وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مي فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجي وفرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، التونسية غالية بن علي، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.