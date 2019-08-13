"الهجرة" تنشىء وحدة لتنسيق المشروعات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من المقابلات الشخصية مع مجموعة من الخبراء والموظفين المحليين ذوي الخبرة في مجالات التعاون الدولي وإدارة المشروعات الدولية ممن تقدموا بسيرهم الذاتية للعمل بالوحدة، حيث تسعى الوزارة إلى انتقاء أفضل تلك العناصر والتي من المقرر أن تسهم بقيمة مضافة في تحقيق أهداف وبرامج الوزارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع المنظمة الدولية للهجرة في أبريل 2019 والخاصة بإنشاء وحدة تنسيق المشروعات كإحدى الوحدات المستحدثة بالوزارة.

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وأوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن وحدة تنسيق المشروعات تهدف إلى وضع مقترحات تنفيذية لبرامج التعاون والمشروعات الخاصة بمجالات الهجرة المختلفة وإدماج المصريين بالخارج في برامج التنمية، بما يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية، وبما يتوافق مع برامج ومشروعات الجهات الدولية والتي تضع برامج الهجرة على أجندة العمل الخاصة بها كأحد الموضوعات الرئيسية، على أن يتم ذلك وفقاً لسياسة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأضاف سليمان أن الوحدة تهدف أيضًا إلى تقديم عدد من المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مع الشركاء الدوليين في مجالات الهجرة سواء دول أو منظمات دولية، كما أن الوزارة تسعى من خلال تلك الوحدة إلى تعزيز بناء قدرات العاملين بالوزارة وتأهيلهم من خلال خبراء فنيين من الداخل والخارج في تلك المجالات ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وبدون تحمل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

ولفت مساعد وزيرة الهجرة، إلى أن إنشاء تلك الوحدة يأتي كأحد مخرجات مشروع "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج (ILDEA)" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من وحدة التعاون الإنمائي الإيطالي بمصر.