البيئة: ندوة للرائدات الريفيات لتدوير قش الأرز في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا ندوة للرائدات الريفيات بقرية دماص بالدقهلية تحت عنوان "دور المرأة في تدوير المتبقيات الزراعية وقش الأرز بشكل خاص" في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى عرض محاور العمل وبروتوكول التجميع وشروط الحصول على موافقة لمركز تجميع وطرق رصد التزام عوادم السيارات بالاشتراطات البيئية إضافة إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع واتخاذ الإجراءات حيال المنشآت المخالفة.

كما تم عقد ندوة بمركز شباب نقالي شرق منطقة الحفير تشرح إطار العمل بمنظومة التعامل مع نوبات التلوث الحادة وأهمية قش الأرز والمخلفات الزراعية بصفة عامة وكيفية الاستفادة من قش الأرز، ودور الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى شرح كيفية التقدم لعمل مركز تجميع ودور الوزارة في دعم هذه المراكز خلال فترة الجمع من معدات وتمويل، والمردود الاقتصادي العائد على الفرد والمجتمع خلال المشاركة في المنظومة سواء اقتصادي أو صحي.