محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عناصر إجرامية بمنطقة التبين، بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة. وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط " 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، حال استقلال اثنين منهم سيارة ملاكي، وقيام الثالث بسحبها باستخدام سيارة ميكروباص ملكه. وبالكشف الفني على السيارة الملاكي تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة الملاكي من منطقة العجوزة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بسحب السيارة عقب تعطلها باستخدام السيارة الثانية. وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمن العاصمة": سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها في التبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.