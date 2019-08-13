"أمن القاهرة": ضبط هارب وبحوزته توك توك وهاتفين سرقهما بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط محكوم عليه هارب، وبحوزته مركبة "توك توك" وهاتفين قاما بسرقتهم بالإكراه من أحد المواطنين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "عاطل -مقيم بالإسماعيلية - مطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس في قضيتي "سرقة ، تسول"، حال استقلاله مركبة "توك توك" بدون مستندات ملكية، وبحوزته "عدد 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "سكين" .

وبمناقشته عن مصدر الدراجة والهاتفين بحوزته، اعترف بسرقتهم من أحد الأشخاص بمنطقة فايد بالإسماعيلية كرهًا عنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أمكن التوصل إلى المجني عليه وجارى استدعائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.