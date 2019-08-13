الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة قفلت الباب على طفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الحماية المدنية بالقاهرة، قوة لإغاثة إحدى السيدات لفتح باب شقتها قامت بغلقه سهواً واستخراج طفلها من داخلها.

كانت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بأنها حال حديثها مع أحد جيرانها، أُغلق باب شقتها بصورة عفوية، وعدم حملها مفاتيح الباب وتواجد نجلها البالغ من العمر "عامان" بمفرده داخل الشقة.

وعلى الفور تم الدفع بوحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لمكان البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية من فتح باب الشقة، وقاموا باستخراج الطفل وكان بحالة صحية جيدة، وقد وجهت والدة الطفل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة انتقال أجهزتها ومساعدتها على فتح باب شقتها وإنقاذ طفلها.