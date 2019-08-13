أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ في ثالث أيام عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ في ثالث أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وزير الطيران المدني صباح يوم الثلاثاء بجولة تفقدية بصالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من انتظامية التشغيل وذلك فى ظل الكثافة التي يشهدها المطار حالياً تزامناً مع إجازات عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي الحالي فضلاً عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ.

وخلال الجولة قام الوزير بتفقد كاونترات السفر والوصول للتأكد من إنسيابية حركه سفر الركاب وطالب بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين، كما تفقد الوزير غرفه كاميرات المراقبة للإطمئنان على الحالة الأمنية بالمطار وأشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

وقد حرص على تهنئة جميع العاملين بالمطار هم وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجه لهم الشكر علي الجهد الرائع والتواجد الفعال كل فى موقعه خلال هذه الفتره كما وجه سيادته التحية والتقدير لرجال وزارة الدخليه علي الأداء المتميز والمجهود الكبير المبذول للحفاظ علي الأمن في المطار، متمنياً أن يجعله الله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم.

وقد رافق الوزير خلال جولته التفقديه الطيار صادق الشوري مدير مطار شرم الشيخ.