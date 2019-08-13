مصر | لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق شقة بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق شقة بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بحفظ التحقيقات فى حريق شب داخل شقة سكنية، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بأنتداب المعمل الجنائي وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، بدون وقوع إصابات.