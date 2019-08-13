مصر | روج 880 ألف صاروخ في العيد.. حبس بائع ألعاب نارية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روج 880 ألف صاروخ في العيد.. حبس بائع ألعاب نارية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الجمالية، حبس بائع يروج الألعاب النارية بمناسبة عيد الأضحى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط بائع حال تواجده داخل مخزن مستأجر، وعثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 17 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 880 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.