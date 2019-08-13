مصر | عرض ربة منزل على الطب الشرعي أتهمت زوجها بوضع سم لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض ربة منزل على الطب الشرعي أتهمت زوجها بوضع سم لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة اتهام ربة منزل لزوجها، بوضع سم لها للتخلص منها بسبب خلافات عائلية فى منطقة مصر القديمة.

كما طالبت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليها، وبيان تعرضها لحالة تسمم من عدمه.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من ربة منزل تدعى "دعاء. أ"، 37 عامًا تدعى تعرضها للتسمم.

وبسؤالها أكدت وجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها لأنها كانت تريد الأنفصال عنه بسبب المصاريف فاستغل تواجده فى المنزل وانتهز فرصة انشغالها ووضع لها سم فئران في كوب العصير، وأنها بمجرد أن احتست كوب العصير بدأت تشعر بألم في معدتها، وتم نقلها على الفور الى المستشفى وتم إنقاذها للتفاجا انها تم وضع سم لها، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.