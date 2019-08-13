مصر | تراشقوا بالحجارة على الرصيف.. ضبط 7 تسببوا في وفاة راكب داخل قطار بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراشقوا بالحجارة على الرصيف.. ضبط 7 تسببوا في وفاة راكب داخل قطار بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة وفاة أحد المواطنين تصادف استقلاله القطار بمحافظة المنيا على خلفية مشاجرة بين طرفين.

كان مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا تلقى إخطارا من أحد المستشفيات، بوصول أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز سمالوط شرق) جثة هامدة إثر إصابته بكدمة شديدة خلف الأذن اليمنى، وما قرره شقيقه (عامل، مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء استقلالهما أحد القطارات وتوقفه بمحطة سكك حديد "بنى مزار"، فوجئا بقيام بعض الأشخاص بالتراشق بالحجارة على رصيف المحطة، أصابت إحداها شقيقه أثناء جلوسه بالقطار وبنقله للمستشفى، توفي عقب وصوله.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 7 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة تم خلالها التراشق بالحجارة، أصابت إحداها المجنى عليه الذي تصادف تواجده بالقطار، والتي أودت بحياته متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.