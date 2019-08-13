مصر | ضبط هارب من حكم معه توك توك وهاتفين سرقهما بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من حكم معه توك توك وهاتفين سرقهما بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الامن من ضبط محكوم عليه هارب بالقاهرة وبحوزته مركبة "توك توك" وهاتفين قاما بسرقتهم بالإكراه من أحد المواطنين.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل -مقيم بالإسماعيلية - مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس فى قضيتى "سرقة، تسول").. وذلك حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدون مستندات ملكية.. وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "سكين").

وبمناقشته عن مصدر الدراجة والهاتفين بحوزته، إعترف بسرقتهم من أحد الأشخاص بمنطقة فايد بالإسماعيلية كرهًا عنه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أمكن التوصل إلى المجنى عليه وجارى إستدعائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.