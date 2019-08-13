مصر | سقوط لصين سرقا هاتف محمول مواطن بالإكراه في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط لصين سرقا هاتف محمول مواطن بالإكراه في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي من ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، وقرر أنه حال سيره بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية)، قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من اللحاق بهما وضبطهما وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبحوزتهما "السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.