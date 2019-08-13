شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ في ثالث أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران، الثلاثاء، حركة التشغيل وانتظام سير العمل بمطار شرم الشيخ، خاصة في فترة الأعياد وموسم الحج لهذا العام.

وقام «المصري» بجولة تفقدية بصالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ الدولى للتأكد من انتظام التشغيل، وذلك في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليًا تزامنًا مع إجازات عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي الحالى، فضلًا عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ.

وخلال الجولة، تفقد الوزير، كاونترات السفر والوصول للتأكد من انسيابية حركة سفر الركاب، وطالب بتوفير كل التسهيلات اللازمة للمسافرين، كما تفقد الوزير غرفة كاميرات المراقبة للاطمئنان على الحالة الأمنية بالمطار، مشيدًا بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

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وحرص الوزير على تهنئة جميع العاملين بالمطار هم وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجه لهم الشكر على الجهد الرائع والتواجد الفعال، كل في موقعه، خلال هذه الفترة، كما وجه التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على الأداء المتميز والمجهود الكبير المبذول للحفاظ على الأمن في المطار، متمنيًا أن يجعله الله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم.

ورافق الوزير، خلال جولته التفقدية، الطيار صادق الشورى، مدير مطار شرم الشيخ.

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