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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من عبوات مغشوشة لـ«البوتوكس» في الأسواق (منشور رسمي) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 31 لعام 2019 من عبوات مغشوشة من مستحضر التجميل مستحضر «Botox. Vial»
وشددت الإدارة في المنشور الصادر، الثلاثاء، على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر «Botox. Vial» تشغيله رقمc 4122c3، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
وشددت الإدارة على نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.
يذكر أن البوتوكس يهدف إلى منع تقلص عضلات الميميكا (تعابير الوجه)، والتي تسبب ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، من أجل التقليل من علامات شيخوخة الجلد، ويتم القيام بهذا الإجراء لأغراض جمالية غالبًا لدى النساء اللواتي يرغبن بمظهر أكثر شبابًا.
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