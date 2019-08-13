شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أسرة حسين سالم تقرر دفنه في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال حسين سالم، الذي توفي، الثلاثاء، إن أسرته قررت دفن جثمانه في إسبانيا.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «سالم» سيُدفن بجوار حفيده، الذي توفي بسرطان الدم ودفن بإسبانيا، بعد وصية منه أن يُدفن بجانبه، حيث حالت ظروف منعه من دخول مصر عقب ثورة ٢٥ يناير أن يدفن حفيده في مصر.

يذكر أن رجل الأعمال الراحل حسين سالم دفع جزءًا كبيرًا من ثروته وتصالح مع الدولة، ليتمكن من دخول مصر ويُدفن بها. كان رجل الأعمال حسين سالم توفي، فجر الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ٨٦ عامًا.