شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على أملاك الدولة بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة مكبرة، برئاسة اللواء سعد البدري، رئيس المركز، والتي أسفرت عن تنفيذ حالة إزالة في المهد بالتعدي على أراضي أملاك الدولة على الطريق السريع الزراعي بمنطقة الرواجح على مساحة 150 مترًا مربعًا، وإيقاف حالة بناء دون ترخيص على مدخل الطريق الصحراوي، وتم التحفظ على معدات البناء.

وقاد الحملة حجازي النحاس، نائب رئيس مركز القرنة، حيث قام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية البعيرات، وأكد تواجد جميع العاملين وتوافر الأمصال وأدوية الطوارئ، وتم المرور على الوحدة المحلية بكل من البعيرات والأقالتة والتأكد من تواجد جميع العاملين بغرفة العمليات أثناء النوبتجية.

وأضاف أنه تم رفع 19 طن مخلفات قمامة من الوحدة المحلية بقرية البعيرات، و28 طن مخلفات من مدينة القرنة، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية.