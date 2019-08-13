شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: كل التيسيرات لضيوف الرحمن بالمنافذ الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم كل التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وفق القواعد المقررة.
وأصدر السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، تعليماته بوقف الإجازات والراحات للعاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من موسم الحج، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية، وتقديم كل التيسيرات الجمركية للحجاج العائدين من الأراضى المقدسة، مشيرًا إلى أنه تم دعم صالات الوصول المخصصة لموسم الحج بالمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأمورى الجمارك، ومأمورى الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة «الإكس راى» المتطورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا «الالتزام التجارى»؛ بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
كانت الشركة الوطنية «مصر للطيران» أعلنت بدء رحلات عودة الحجاج من مطار جدة، اعتبارًا من ١٤ أغسطس الحالى، ومن المدينة المنورة يوم ١٧ أغسطس، عقب أداء مناسك الحج، ويصل آخر فوج يوم ٥ سبتمبر المقبل، بينما تبدأ عودة الحجاج عبر ميناء نويبع البحري اعتبارًا من ٢١ أغسطس الحالى.
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