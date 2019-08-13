شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب «تروسيكل» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 7 أشخاص نتيجة انقلاب تروسيكل بطريق «الدلنجات- إيتاي البارود» في نطاق مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بانقلاب تروسيكل بطريق «الدلنجات- إيتاي البارود» أمام كوبري الشيخ محمد. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، جميعهم يقيمون بالعامرية بالإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادث.

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