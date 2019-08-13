شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر المقبل.. جامعة القاهرة تطلق فعاليات نموذج محاكاة «البرلمان الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جامعة القاهرة، لأول مرة، فعاليات نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقى وتسهم بفاعلية في هذا الملف من خلال دورها التعليمي والبحثي، مشيرًا إلى أن مصر لديها سياسة تدرك من خلالها أهمية أفريقيا كبعد اقتصادى وثقافى وسياسى وعمق استراتيجي، موضحًا أن مشروع 1000 قائد أفريقى هو مساهمة من جامعة القاهرة في المبادرة التي أطلقها الرئيس لتدريب وتأهيل 10 آلاف شاب أفريقي.

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وأضاف «الخشت» أن التحضيرات والاختبارات لنموذج محاكاة البرلمان الأفريقي تبدأ اعتبارًا من أغسطس الجاري بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية المشاركين في مشروع 1000 قائد أفريقي، على أن تنطلق فعاليات نموذج المحاكاة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن النموذج يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب الأفريقي، وتعريفه بتاريخ البرلمان الأفريقي والأدوار المنوطة به واللجان المنبثقة عنه وتدريبهم على مجموعة من المهارات التي تمكنهم من تمثيل دولهم وتبادل الأدوار فيما بينهم وعلى كيفية صنع واتخاذ القرارات داخل البرلمان واللجان التابعة له.

وفي سياق متصل، أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، 1000 نسخة من مقرر التفكير النقدي الذي يتم تدريسه لطلاب الجامعة لمشروع الألف قائد أفريقي وإدراجه ضمن البرنامج التدريبي للمشروع الذي يتم بمشاركة 1000 شاب يمثلون ٣٥ دولة أفريقية، وذلك من منطلق الحرص على تدريب الشباب الأفريقي على إعمال العقل والتفكير الناقد في حل المشكلات والقدرة على القيادة بمفهومها العملي وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجتمعاتهم ودولهم الأفريقية بعد عودتهم إليها.

وكان رئيس جامعة القاهرة أعلن أن الجامعة ستقوم بتدريب 5000 قائد أفريقي، إسهامًا منها في خدمة توجهات الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريب 10 آلاف قائد أفريقي في مختلف المجالات، بما يخدم السياسة المصرية الرامية للانفتاح على القارة السمراء وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية في كل المجالات.