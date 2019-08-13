شاهد فى دقيقة.. الصحة تخصص 9 خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين فى العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أرقام الخطوط الساخنة لمختلف خدمات وزارة الصحة بالتزامن مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك. خصصت وزارة الصحة "خطوط ساخنة" لخدمة المواطنين وتلقى شكاواهم وهى: 1ـ الخط الساخن لنواقص الأدوية رقم 25354150/02 2ـ الخط الساخن لخدمات تنظيم الأسرة رقم 08008880800 Advertisements 3ـ «19153» الخط الساخن لمرضى علاج فيروس سى. 4ـ « 3152802 - 3152801» مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز التابع لوزارة الصحة. 5ـ 105 خط الاستفسار عن الشئون الوقائية المتعلقة بالتسمم الغذائى. 6ـ 15300 للتسجيل فى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة . 7ـ 15335 للاستفسار عن أماكن ضمن مبادرة 100 مليون صحة . 8ـ 137 لطلب حضانة أو سرير رعاية مركزة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة . 9ـ 123 لطلب سيارة إسعاف والحصول على الخدمات الطارئة بالمجان .

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