شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض.. طرق صحية لتغذية سليمة للأطفال × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأخطاء الشائعة التى تتبعها الأم فى تغذية الطفل المريض تقليل كمية الطعام أو حذف الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل الألبان والاكتفاء بالسوائل. ”الخليج 365” يستعرض أهم المعلومات عن سبل التغذية السليمة من جانب الأم للطفل خاصة حديث الولادة فى فترات المرض. 1- لبن الأم أفضل غذاء للطفل الرضيع المريض لإعطاء مناعة وأجسام مضادة للميكروبات تحمية من الأمراض. 2- يجب إعطاء الطفل طعاما أكثر تركيزا وأعلى فى القيمة الغذائية. Advertisements 3- لا يجب أن يحرم الطفل من غذائه إلا فى حالات القىء الشديد وحسب تعليمات الطبيب. 4- فى حالة نصح الطبيب بإعطاء سوائل فى المرحلة العمرية من 4 - 6 شهور لأسباب مرضية يتم ذلك باستخدام الكوب والملعقة فقط وتوقف بعد التحسن. 5- يجب توعية الأم بأن الأطفال الذين يرضعون الألبان الصناعية محرومون من حنان الأم والراحة النفسية ومحرومون من المناعة الطبيعية والأجسام المضادة للميكروبات.

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