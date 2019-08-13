شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية السبت 21 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف تحديد مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام وامتحانات النقل والشهادات العامة الأزهرية ومسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسى 2019/2020 بقطاع المعاهد الأزهرية، لتكون فى يوم السبت 21 من سبتمبر 2019.

كما أعلن الموافقة على أن يكون مقر البرنامج الدولى لإعداد معلمى اللغة العربية للناطقين بغيرها بمبنى معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويقوم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج؛ شريطة أن يتم إصدار واعتماد الشهادات الممنوحة باجتياز البرنامج من خلال كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين، مع مراعاة تعديل اللائحة.