للحد من الاستيراد.. 8 إجراءات لزيادة إنتاج المحاصيل السكرية تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من الإجراءات التى اتخذها معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، حول زيادة الإنتاج من المحاصيل السكرية "قصب السكر - بنجر السكر " للحد من الاستيراد، وهى كالاتى:- -نشر أصناف عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9". - نشر صنف جيزة "3 " " يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20% . - برامج توعوية لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة. - دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بـ 5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الآفات. Advertisements - إنشاء صندوق لدعم مزارعى القصب على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%. - صرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات.بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية،وزراعة الأصناف الجديدة. - تحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى -فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد. -صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.

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