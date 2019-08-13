تعرف على شروط وضوابط إنشاء مزرعة لتربية التماسيح × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، الضوابط والشروط لمنح تراخيص إقامة مزارع لإنتاج التماسيح، من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها أحد الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض. - ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان. - موافقة جهاز شئون البيئة. - موافقة الجهة الأمنية الواقع فى نطاقها مزرعة التماسيح. - موافقة الشؤون الصحية فى المحافظة الواقع فى نطاقها مزرعة التماسيح. - موافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح. Advertisements - سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضحا بها نشاط الاستزراع السمكى. - صورة البطاقة الشخصية. - رسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة. - ضوابط وشروط منح التراخيص من إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان. - تنفذ الضوابط بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات، خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. - طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة، وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

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