شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 12 شخصًا بشمال سيناء بعد شربهم مياهًا غير صالحة للاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 12 شخصًا من عائلة واحدة في شمال سيناء بحالة تسمم، بسبب تناول مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي «راكدة»، وتم نقلهم إلى المستشفى.
الأجهزة الأمنية في شمال سيناء تلقت إخطارًا بتسمم 12 شخصًا من عائلة واحدة من قرية «رابعة» في مركز بئر العبد، نتيجة تناول مياه غير صالحة (راكدة) من خزان مياه أرضي مُلحق بالمنزل الذي يقيمون فيه.
تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما أكدت المصادر الطبية أن حالات المصابين مستقرة، وأنهم تحت الملاحظة في المستشفى.
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