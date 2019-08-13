شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعي إلى 238 ألف عميل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة وصل إلى 238 ألفًا و780 عميلًا منزليًا.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال يوليو الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ425 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 116 ألفًا و852 عميلًا.

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كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17871 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و21833 عميلًا بمركز سمالوط، و15621 عميلًا بمركز مطاي، و40854 عميلًا بمركز بني مزار، و22352 عميلًا بمركز مغاغة، و3397 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 4 عملاء تجاريين بمراكز (المنيا – سمالوط – مطاى – بني مزار).

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذي لمدينة المنيا الجديدة بالحي الرابع والخامس، وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط والبدء في التعاقدات بقطاع 7 بمدينة سمالوط شرق الإبراهيمية، وجارٍ تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات.

وأوضح التقرير فيما يخص مركز مطاي أنه تم البدء في تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعي وجارٍ تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحي الرابع والخامس بمدينة المنيا الجديدة.