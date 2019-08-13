شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 76 حالة تعدٍ خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كل صور التعديات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الشأن، إذ تعتمد الخطة على السير بالتوازى في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة وفق برنامج زمنى محدد وفى إطار القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بجانب مواجهة التعديات «في المهد» التي يمكن أن تحدث في الأعياد والإجازات، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التشوين أو التجريف أو بأي شكل آخر من أشكال وصور التعديات.

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وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى رصد وإزالة 76 حالة تعد في المهد في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس الجاري، على مساحة 3 أفدنة و3 قراريط بمختلف مراكز المحافظة، إذ تمت إزالة 23 حالة تعد «يوم وقفة عيد الأضحى»، وإزالة 21 حالة تعد في أول أيام العيد، وإزالة 14 حالة تعد في ثاني أيام العيد، وإزالة 18 حالة تعد، اليوم الثلاثاء، «ثالث أيام العيد».

واستعرض محافظ بني سويف تقرير غرفة العمليات بمديرية الزراعة، اليوم، حول سير العمل في ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال

إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تكليفاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة والتي تتواصل بصفة يومية مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية.

ومن جانبه، أشار مصطفى راشد، مدير عام الزراعة، إلى أن المديرية تتعاون وتتكامل مع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتنفيذ حملات متابعة ميدانية لرصد أي تعديات مستجدة والعمل على إزالتها في المهد، خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية.