شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: 10.5 مليار جنيه لتطوير القناطر والخزانات على نهر النيل خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي تقريرًا موجزًا بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والذي يعتبر مسؤولًا عن تشغيل وصيانة ٧٨ قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، حيث تمثل القناطر الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه المنشآت تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، الأمر الذي يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، مشيرًا إلى أنها تضم القناطر الكبرى والعديد من الأهوسة الملاحية الحديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة، الأمر الذي يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية المهمة بالدولة والتي تسهم في تحقيق استفادة مثلى من المياه كمورد مهم بكل المجالات.

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وأوضح الوزير أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ العديد من الأعمال على مدار العام بقيمة 500 مليون جنيه تضمنت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وتدعيم قنطرتى حجز جمجرة وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابية والانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتي وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن إجمالي الأعمال التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت نحو 10.50 مليار جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي ٤٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مسجدي الري واليوسفي بمدينة ديروط بتكلفة حوالي ١٠ ملايين جنيه وبسعة حوالي ١٠٠٠ مصلٍ.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تحديث أنظمـة وأجهزة التحكم والمراقبـة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، وأيضًا متابعة أعمال التأمين الإلكتروني لقناطر أسيوط الجديدة بتكلفة حوالي 67 مليون جنيه وعملية تدعيم عدد (30) بوابة من بوابات إدفينا وصيانة استراحتي كبار الزوار بنجع حمادي.

وأضاف «حبيش» أنه تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية لكل من المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة 31.500 مليون جنيه وعملية تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه وغيرها من الأعمال لتصل قيمة الأعمال الجارى تنفيذها حوالى 280 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالى، مشيرًا إلى أنه بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال جارٍ تنفيذها بالإدارات التابعة للقطاع خلال الشهر الماضي (يوليو 2019) حوالى 173 مليون جنيه.