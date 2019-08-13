شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف نشاط البورصة والبنوك الأربعاء بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستأنف البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية نشاطها، الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، والتي امتدت على مدار 3 أيام، بدءًا من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس الوزراء قرر اعتبار الفترة من السبت حتى الأربعاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.
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