شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال حسين سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى، الثلاثاء، رجل الأعمال حسين سالم، في مدريد بإسبانيا، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٨٦ عامًا.

وأكدت مصادر مسؤولة بمجموعة فنادقه بشرم الشيخ خبر وفاته، ونعاه عدد من العاملين بالسياحة بشرم الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.