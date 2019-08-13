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وفاة رجل الأعمال حسين سالم 

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أيمن أبو زيد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال حسين سالم  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى، الثلاثاء، رجل الأعمال حسين سالم، في مدريد بإسبانيا، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز ٨٦ عامًا.

وأكدت مصادر مسؤولة بمجموعة فنادقه بشرم الشيخ خبر وفاته، ونعاه عدد من العاملين بالسياحة بشرم الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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