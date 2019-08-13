شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: 146 ألفًا و351 طالبًا شاركوا في الأنشطة الطلابية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية ودعمها ماليًا ولوجستيًا، تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة والعمل العام والمجتمعي.

وقال «عبدالغفار»، خلال استعراضه تقريرًا شارك في إعداده الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات، الثلاثاء، إن الأرقام تشير هذا العام إلى مشاركة 146 ألفًا و351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد، حيث شارك 13 ألفًا و391 طالبًا في لقاءات الكليات العسكرية، و54 ألفًا و415 طالبًا في النشاط الداخلي للجامعات، و7 آلاف و333 طالبًا في مهرجانات رياضية، و13 ألف طالب وطالبة في بطولة وطن، و200 طالب في بطولات دولية، و7 آلاف و438 طالبًا في بطولة الجامعات، و44 ألفًا و74 طالبًا في مشاركات رياضية، بالإضافة إلى 6500 طالب شاركوا في أنشطة مجتمعية.

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وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عددٍ من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية 46 للجامعات المصرية للمصارعة بالمنوفية بمشاركة 149 من 21 جامعة، والدورة الرياضية لبطولة السلاح بالإسكندرية بمشاركة 122 طالبًا وطالبة من 12 جامعة، وبطولة السباحة بالجامعة الأمريكية بمشاركة 325 طالبًا من 25 جامعة، وبطولة الدراجات بجامعة قناة السويس بمشاركة 255 طالبًا من 13 جامعة، وبطولة كمال الأجسام بجامعة طنطا بمشاركة 121 طالبًا من 18 جامعة، ودوري كرة القدم الـ 46 بمشاركة 783 طالبًا من 27 جامعة، وبطولة كرة اليد بمشاركة 490 طالبًا من 27 جامعة، ودوري خماسيات كرة القدم للطالبات بمشاركة 226 طالبة من 16 جامعة، ودوري كرة السلة 450 طالبًا من 25 جامعة، ودوري الكرة الطائرة بمشاركة 450 طالبًا من 28 جامعة.

كما تمت إقامة البطولة الأفروعربية الأولى للجامعات المصرية (بطولة الكاياك والكانوي) بجامعة أسوان بمشاركة 85 طالبًا وطالبة من 30 جامعة، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح بمشاركة 229 من 23 جامعة، ومهرجان يوم الشباب الإفريقي بمشاركة 400 طالب وطالبة، فضلا عن إقامة اللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 15 جامعة و7 كليات عسكرية.

وأشار التقرير إلى تنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية بالسويس بمشاركة 1500 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ، بمشاركة 1560 طالبًا وطالبة، واللقاء الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب كليات التربية الرياضية ببورسعيد، وماراثون الدراجات بجامعات حلوان والقاهرة وطنطا وعين شمس، والدورة الرياضية لخماسيات كرة القدم لشباب الجامعات والشرطة 450 طالبًا، والمهرجان الأول للتزحلق على الرمال بالفيوم، والبطولة العربية للمبارزين الجامعيين ببني سويف، والبطولة العربية المصغرة للجامعات بطنطا.

كما أوضح التقرير حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات.