شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول أنشطة المكتب الثقافي المصري في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعة أنشطة المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، عن نشاط المكتب الثقافي المصري بلندن خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار التعاون مع المؤسسات العلمية بالخارج نظم المكتب بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة اليوم العلمي لصغار الأطباء المصريين بالمملكة المتحدة، حيث تحدث الاستشاريون المصريون وقدموا خبراتهم لصغار الأطباء حول الاختلاف بين التعليم الطبي في مصر والمملكة المتحدة، والاختلاف في نظم ممارسة الطب بين البلدين.

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وأضاف التقرير أن المكتب قام بتفعيل التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري، ومدينة العلوم للبحوث الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات، والذي ساهم في توقيع اتفاقية توأمة بين الجانبين، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد معهد بحوث الإلكترونيات المصرى لمدينة العلوم بجامعة سرى، بهدف التعرف على آليات التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري ومجلس المدينة.

وأوضح التقرير تنظيم المكتب بالتعاون مع مؤسسة بركات ندوة ومعرض حول ابتكار صناعة الأثاث من جريد النخيل، وذلك في إطار مشاركته في أسبوع الحرف بلندن.

كما أشار التقرير إلى أنه في إطار الأنشطة الثقافية نظم المكتب محاضرة عن الدور الثقافي لمصر من وجهة نظر مكتبة الإسكندرية، وريادتها في مجال الثقافة بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من المصريين المقيمين في المملكة المتحدة وبعض الأجانب، كما نظم المكتب ندوة عن أعمال المخرج الراحل محمد خان، بهدف إلقاء الضوء على ما تميزت به أعمال محمد خان والمدارس التي تأثر بها في أعماله.

وأضاف التقرير أنه في إطار نشر الثقافة المصرية نظم المكتب زيارة لعدد 30 من تلاميذ مدرسة ويست منيستر سيتي للبنين من المرحلة الابتدائية والإعدادية؛ لمشاهدة العرض البانورامي للحضارة المصرية، ومناقشة بعض الأحداث التاريخية المصرية التي يدرسونها ضمن مناهجهم الدراسية.